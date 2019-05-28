РПЦ: храмы Москвы не справляются с нагрузкой

Москва, , 15:16 — REGNUM В отдельных населенных пунктах и территориях ощущается нехватка храмов для православных верующих. Об этом 28 мая сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков во время пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Священник отметил, что сейчас во многих храмах литургию приходится проводить по несколько раз в воскресный день. Слишком много людей приходят в храмы, и они порой не справляются с нагрузкой.

«Такая картина в больших, многолюдных районах Москвы и в других больших городах. Люди приходят в храмы и храмы не пустуют», — отметил Волков.

Также отец Александр с удивлением отозвался о протестах против строительства православного храма в Екатеринбурге. Священника удивило, почему граждане, требующие отмены его строительства, не выступают против строительства пивных ларьков и других объектов, которые внесут обществу вред.

«Какой человек в здравом уме будет противиться строительству церкви? Почему люди, которые высказываются против строительства храмов, не выступают против строительства пивных, против строительства «магазинов для взрослых», которые открыты на каждом углу. Почему об этом люди не ратуют, почему они не выступают против такого рода вещей. Ведь они разрушают наше общество, в отличии от строительства храма. Скажите, разве в храмах распространяются табачные или алкогольные изделия. Нет, наоборот в храмах помогают больным алкоголизма. И в России практически нет пустующих храмов», — сказал Священник.

Как сообщало ИА REGNUM, РПЦ и Римско-католическая церковь обеспокоены вытеснением христианских ценностей из стран Евросоюза.

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