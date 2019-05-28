В Южной Корее проведут учения по реагированию на обрушение водохранилища

Окчхон, Южная Корея, , 15:17 — REGNUM В Южной Корее проведут «полевые учения» по реагированию на неожиданное обрушение водохранилища. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Известно, что в полевых учениях примут участие около 100 представителей различных организаций, таких как Korea Rural Community Corporation, Korea Electrical Safety Corporation, Korea Electric Power Corporation, полиция уезда Окчхон, пожарная служба уезда Окчхон, мэрия уезда Окчхон.

По мимо учений представители министерства проведут проверку данных организаций, а также систему сотрудничества между данными организациями.

Известно, что общая вместимость открытого водохранилища, находящимся в данном регионе, составляем 1,86 млн тонн. Если произойдет обрушение, по предварительным данным, под водой окажутся 4 деревни и около 630 человек.