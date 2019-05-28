В России произведен первый арест по статье о лидерах ОПГ

Томск, , 15:19 — REGNUM В Томске задержан криминальный авторитет, позже арестованный по новой статье Уголовного кодекса о «ворах в законе». Об этом сообщает 28 мая пресс-центр УМВД России по Томской области.

Отмечается, что житель Томска имел «статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния» в регионе и занимал «высшее положение в преступной иерархии». Подозреваемого задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии, которые взяли штурмом дом, где он находился.

Речь идет о первом в России случае ареста по статье УК РФ 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Задержанный проведет под стражей два месяца. В полиции имя мужчины не называют, однако местные СМИ указывают, что он известен как Коля Томский.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об уголовном наказании главарей ОПГ был принят по инициативе президента РФ Владимира Путина. В частности, он предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей для лиц, занимавших «высшее положение в преступной иерархии». За участие в так называемых криминальных сходках грозит до 20 лет лишения свободы.

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