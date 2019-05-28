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РПЦ обеспокоена вытеснением христианских ценностей в ЕС

Общество

В этом вопросе с Русской православной церковью солидарна и Римско-католическая церковь

Москва, 28 мая 2019, 15:08 — REGNUM  Русская православная церковь (РПЦ) и Римско-католическая церковь разделяют обеспокоенность по вытеснению христианских ценностях в странах Европейского союза (ЕС). Об этом 28 мая сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков во время пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Современная Европа и её законодательство не может не волновать христиан», — считает отец Александр.

По его словам, на данный момент христианские ценности вытесняются, хотя они являются основой для всей Европы.

«Русская православная церковь и Римско-католическая церковь продолжают напоминать политикам Европы об опасности вытеснения христианских ценностей из Европы», — отметил священник.

И РПЦ, и Римско-католической церковь разделяют «общую обеспокоенность» по этому вопросу.

«Надеемся, что наш общий голос будет более сильным в тех местах, где принимается политические решения в Европе», — сказал Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, РПЦ планирует строить новые храмы в странах Евросоюза

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