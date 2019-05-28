Вторник, 28 Мая 2019 года
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В МВД Казахстана проверят сообщение о задержании автомобилей из Армении

Общество

В настоящее время проводится полная проверка инцидента

Нур-Султан, 28 мая 2019, 15:03 — REGNUM  В отношении автора устного распоряжения о задержании всех автомобилей с номерами из Армении будут приняты жесткие и адекватные меры. Об этом 28 мая заявил заместитель министра внутренних дел республики Алексей Калайчиди, сообщает агентство «Квазинорм».

Замминистра добавил, что в настоящее время проводится полная проверка инцидента, в том числе голосовая экспертиза, так как в отношении госслужащего вменяется проступок.

«Я скажу, что адекватные жесткие меры будут приняты, вы о них узнаете. Занимается департамент собственной безопасности», — добавил Калайчиди.

Напомним, в социальных сетях появилась аудиозапись, в которой неизвестный мужчина отдает приказ составлять протоколы на водителей с номерами из Армении. Вместе с аудиозаписью распространится фотография и. о. командира дорожно-патрульной полиции Нур-Султана.

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