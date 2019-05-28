Китайские спасатели перенимают опыт Международного Красного Креста

Пекин, , 14:55 — REGNUM В Пекине во взаимодействии министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР и Международного комитета Красного Креста (МККК) проводится пятидневный учебный курс по подготовке к ЧС и оказанию медицинской помощи при стихийных бедствиях, сообщает 28 мая Синьхуа.

Обучение, в котором участвуют эксперты из Немецкого Красного Креста, проходят более 80 представителей китайских служб оказания первой помощи.

По заявлениям официального представителя китайского министерства, учебный курс является часть крупной программы расширения потенциала в области международной гуманитарной и медицинской помощи, и китайская сторона надеется на дальнейшее взаимодействие, особенно в ходе преодоления последствий ЧС в странах, расположенных вдоль маршрута «Пояса и пути».