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Китайские спасатели перенимают опыт Международного Красного Креста

Общество

И намерены использовать его в международных гуманитарных операциях

Пекин, 28 мая 2019, 14:55 — REGNUM  В Пекине во взаимодействии министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР и Международного комитета Красного Креста (МККК) проводится пятидневный учебный курс по подготовке к ЧС и оказанию медицинской помощи при стихийных бедствиях, сообщает 28 мая Синьхуа.

Обучение, в котором участвуют эксперты из Немецкого Красного Креста, проходят более 80 представителей китайских служб оказания первой помощи.

По заявлениям официального представителя китайского министерства, учебный курс является часть крупной программы расширения потенциала в области международной гуманитарной и медицинской помощи, и китайская сторона надеется на дальнейшее взаимодействие, особенно в ходе преодоления последствий ЧС в странах, расположенных вдоль маршрута «Пояса и пути».

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Медицина
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