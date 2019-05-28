Крупнейший за 30 лет изумруд найден на прииске в Свердловской области

Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM На Мариинском прииске, являющемся единственным в России месторождением изумрудов, найден самый крупный за последние почти 30 лет редкий изумруд. Его вес составляет 1,6 кг. Об этом сообщили в пресс-службе прииска 28 мая.

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Камень был обнаружен работниками прииска в шахте на глубине 260 метров. Отмечается, что минерал уникален не только по своим размера, но и по форме. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории («зеленый»), по сорту — к третьей (в связи с наличием природных трещин).

«Находкой уже заинтересовались покупатели — стоимость изумруда вместе с добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

На предприятии добавили, что выручка от продажи изумруда будет направлена на развитие производства, а бригаде рабочих, нашедших уникальный камень, выпишут премию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё один гигантский изумруд весом около 1540 граммов был найден геологами на Малышевском руднике в Свердловской области в конце января 2018 года. Этот камень стал самым большим цельным изумрудом, найденным на Малышевском месторождении с 1990-х годов. Оценочная стоимость минерала может превышать 4 млн рублей.

Ранее самым крупным считался изумруд «Президент», добытый на руднике в начале 1990-х годов и названный в честь первого президента России Бориса Ельцина. Тогда кристалл весом 1,2 кг эксперты Уральской горной академии оценили в $1,2 млн, в настоящее время найденный изумруд хранится в коллекции Гохрана РФ.