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В Сочи городские пляжи проверяют на готовность к летнему сезону

Общество

Всего в городе 108 пляжей

В Сочи городские пляжи проверяют на готовность к летнему сезону
Константин Коровин. Балкон в Крыму

Сочи, Краснодарский край, 28 мая 2019, 14:47 — REGNUM  В Cочи совместная комиссия сотрудников МЧС и Роспотребнадзора проверяет городские пляжи на готовность к курортному сезону, передает 28 мая Общественное телевидение России.

Участники рейда осматривают медицинские пункты в каждой зоне отдыха, проверяют наличие спасательных кругов, лодок и вышек, а также информационных стендов. Акватория должна быть огорожена буйками.

Кроме того, на побережье обязан дежурить спасатель и медицинский работник. Если все требования соблюдены, то руководитель пляжа получает паспорт готовности объекта к купальному сезону. Вместе с тем туристы не ждут документов и уже загорают. Всего в Сочи 108 пляжей.

«При осмотре пляжей сотрудники проверяют документы на правообразование пляжей, проверяют наличие водолазного акта, наличие обученных матросов, спасателей», — сообщила инженер Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском Крае» Татьяна Тутучкина

В течение всего курортного сезона сотрудники Роспотребнадзора также будут брать пробы воды на каждом пляже и проверять ее на загрязнение. По результатам исследований действие разрешений могут приостановить.

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