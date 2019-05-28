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Свердловский мусорный оператор будет судиться за свой тариф

Общество

В компании считают «незаконностью» предписание антимонопольщиков, из-за которого и снизили тариф

Свердловский мусорный оператор будет судиться за свой тариф
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полигон

Екатеринбург, 28 мая 2019, 14:45 — REGNUM  МУП «Спецавтобаза» (обслуживает восточную зону Свердловской области, включая Екатеринбург) планирует оспорить резкое снижение тарифов на вывоз мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Предписание ФАС, на основании которого свердловская Региональная экономическая комиссия (РЭК) и уменьшила тарифы, является «незаконным» и «необоснованным», считают в компании.

«Предписание оспаривается в Арбитражном суде города Москвы. Исковое заявление было ранее принято к производству. Первое судебное заседание назначено на 18 июня», — сказали в «Спецавтобазе».

Напомним, накануне свердловская РЭК снизила тарифы для «Спецавтобазы» и другого мусорного оператора области — «Рифея». По ряду позиций плата снизилась почти на треть.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале резко снизили «мусорные тарифы»

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