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В Казахстане планируют ликвидировать 26 рубежных постов

Общество

Сокращение постов будет происходить по мере оснащения автодорог системами видео и фотонаблюдения

Нур-Султан, 28 мая 2019, 14:45 — REGNUM  Министерство внутренних дел Казахстана планирует сократить количество рубежных постов с 36 до 10. Об этом 28 мая заявил глава ведомства Ерлан Тургумбаев, сообщает издание Informburo.

По его словам, сокращение постов будет происходить поэтапно, по мере оснащения автодорог системами видео и фотонаблюдения.

Министр отметил, что 10 оставшихся постов в основном будут расположены по периметру республики вдоль границ.

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