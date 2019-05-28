В Казахстане планируют ликвидировать 26 рубежных постов

Нур-Султан, , 14:45 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана планирует сократить количество рубежных постов с 36 до 10. Об этом 28 мая заявил глава ведомства Ерлан Тургумбаев, сообщает издание Informburo.

По его словам, сокращение постов будет происходить поэтапно, по мере оснащения автодорог системами видео и фотонаблюдения.

Министр отметил, что 10 оставшихся постов в основном будут расположены по периметру республики вдоль границ.

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