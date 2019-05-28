На пост омбудсмена Волгоградской области выдвинуты два кандидата

Волгоград, , 14:19 — REGNUM Две кандидатуры выдвинуты на пост уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Волгоградской облдумы.

Кандидатуру действующего уполномоченного Героя России Валерия Ростовщикова выдвинул губернатор Андрей Бочаров. Глава фракции КПРФ в Волгоградской областной думе Алексей Буров выдвинул альтернативную кандидатуру — адвоката Волгоградской областной коллегии адвокатов Альберта Кармазиновского.

«В соответствии с новыми требованиями федерального закона обе кандидатуры направлены для согласования Уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой», — сообщила пресс-служба облдумы.

Валерий Ростовщиков занимает пост волгоградского обмудсмена с 2009 года (в этом году истекает второй срок его полномочий на этом посту). В 1999 году был награжден звездой Героя России РФ за мужество и героизм в годы Чеченской войны — он командовал инженерно-саперным батальоном. Работал замглавы администрации Волжского, директором по безопасности и общественным связям Волжского трубного завода. Альберт Кармазиновский является известным в регионе адвокатом, а также — депутатом Волжской городской думы.