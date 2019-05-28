«Логика» властей: учителя получают ниже МРОТ — увеличим число студентов

Владимир Бадмаев, , 17:13 — REGNUM

Совсем недавно Бурятия неожиданно вышла в число лидеров по выполнению майских указов президента Владимира Путина о повышении зарплат бюджетникам. Ещё несколько месяцев назад республиканские власти отчитывались о повышении зарплат учителям выше минимального размера оплаты труда, как подоспел отчёт прокуратуры республики.

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Как выяснили в надзорном органе после проверки реализации государственной программы Бурятии «Развитие образования и науки», многие учителя получали зарплату ниже МРОТ, т. е. меньше 16 тыс. рублей в месяц со всеми коэффициентами.

«Установлено, что фонды оплаты труда муниципальных общеобразовательных организаций начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования рассчитывались без учета уровней образования, реальной потребности школ в финансовом обеспечении деятельности», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуре республики 28 мая.

Из-за этого в некоторых школах Улан-Удэ размер средней зарплаты «на 1 штатную единицу учителя» установлен ниже минимального размера оплаты труда. Подчеркнём, размер средней зарплаты, а не зарплата отдельных учителей.

В минобразования республики со ссылкой на статданные сообщают о средней зарплате учителей по Бурятии за 2018 год в 32,7 тыс. руб. Впрочем, сами учителя считают эти цифры мифическими, сравнивая со средней температурой по больнице. Как сообщало ИА REGNUM, зарплата учителей в республике редко превышает 20 тыс. рублей. Причем, чтобы ее получить, учителям приходится брать дополнительные часы и сильно перерабатывать.

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«В 2019 году средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций прогнозируется на уровне 34 642 руб. с учетом передачи выплат коммунальных услуг в ведение минсоцзащиты РБ, выведения обслуживающего персонала из состава субвенции на общее образование», — сообщали в министерстве.

Между тем в прокуратуре отмечают, что руководством не соблюдались порядок и сроки оплаты труда, ограничения размера удержаний из заработной платы, а также производился неверный расчет заработной платы.

«Случаи выплаты работникам образовательных организаций заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда выявлены в Баргузинском, Курумканском, Муйском, Северобайкальском, Тункинском районах», — сообщили в прокуратуре.

Для устранения нарушений надзорным органом внесено 80 представлений, принесено 60 протестов на незаконные правовые акты, в отношении виновных лиц возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.

Результатом подобного отношения к учителям стал дефицит кадров, особенно в сельских школах, что признают и в региональном минобразовании, призывая быстрее начать реализацию программы «Земский учитель».

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По информации министра Баира Жалсанова, сегодня в образовательных учреждениях республики не хватает свыше 500 педагогических работников. Причем скоро эта цифра может удвоиться, после строительства новых школ и детских садов в рамках единой дальневосточной субсидии.

Понимая, что проблема заключается не в нехватке педагогов в принципе, один только Бурятский государственный университет ежегодно выпускает более тысячи специалистов, многие из которых имеют дополнительный диплом педагога. Проблема в нежелании выпускников идти работать учителем, а причины уже выявила прокуратура. Что же делает минобразования республики? …просит увеличить число бюджетных мест в профильном вузе.

Такое предложение в апреле озвучил Баир Жалсанов. По его словам, пока проблему дефицита учителей удается купировать за счет дополнительной нагрузки на педагогов.

«Выход из сложившейся ситуации мы видим в том, чтобы увеличить контрольные цифры приема. Регион самостоятельно этот вопрос решить не может: это прерогатива федерального уровня. Мы направили письмо с просьбой выделить 550 бюджетных мест на бакалавриат и 120 бюджетных мест на магистратуру. Также планируется увеличить количество бюджетных мест в педагогическом колледже», — рассказал министр.

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Казалось бы, в Москве понимают, что этим решить вопрос с дефицитом кадров невозможно, однако 22 мая комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рассмотрел вопрос кадрового обеспечения субъектов РФ «в части ежегодного формирования объемов контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований и их распределения между ВУЗами».

Так вот, на заседании выступил сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев, подчеркнув необходимость существенного увеличения бюджетных мест в учебных заведениях Бурятии.

«Эта позиция обусловлена тем, что в республике наблюдается дефицит педагогов, врачей и других квалифицированных специалистов. Кроме того, Александр Варфоломеев обратил внимание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на ситуацию с бюджетными местами и в средних специальных учебных заведениях. В частности, он ходатайствовал о необходимости выделения бюджетных ассигнований в полном объеме Бурятскому республиканскому индустриальному техникуму», — передали в пресс-службе Народного хурала Бурятии.

Сенатор поговорил об этом с заместителями министра науки и высшего образования, а также министра просвещения России.

«На 2020 год контрольные цифры приема в ВУЗы Бурятии увеличены», — говорится в сообщении.

С чем можно поздравить… разве что будущих студентов-бюджетников? А также руководство учебных заведений, но отнюдь не школы, нужды которых якобы стараются решить такими методами.

Пока же проблема с зарплатами консервируется, остается кивать на непорядочных предпринимателей, которые, платя своим работникам зарплату в конвертах, крадут деньги у учителей. Свое мнение по этому поводу глава республики Алексей Цыденов вновь подтвердил в недавнем интервью Российскому экологическому обществу.

«Если они (работающие без официального трудоустройства, — прим. ред) не получают реальную зарплату, то они снижают уровень средней зарплаты по региону. А у нас же зарплата врачей, учителей и всей работников бюджетной сферы привязана к экономике. Получается, что мы за них, как за безработных, платим, и из-за них недоплачиваем врачам-учителям, недополучаем налоги и т.д.», — отметил он.

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