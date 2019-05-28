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Школьники в Казахстане смогут изучать «Основы предпринимательства»

Общество

Новый предмет можно будет выбрать с 10-го класса

Нур-Султан, 28 мая 2019, 14:18 — REGNUM  Новая школьная дисциплина «Основы предпринимательства и бизнеса» была представлена в Алма-Ате, сообщает 28 мая агентство «Казинформ».

Школьный предмет планируется внедрить во всех школах Казахстана с 1 сентября 2019 года. Директор гимназии №159 в Алма-Ате Эльмира Бидайбекова напомнила, что в 2017—2018 учебном году предмет был внедрен в рамках пилотного проекта.

Эксперт отдела развития человеческого капитала палаты предпринимателей Алма-Аты Алия Нурушева добавила, что новый предмет можно будет выбрать с 10-го класса.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором внедрения предмета «Основы предпринимательства и бизнеса» в школьную программу является палата предпринимателей Казахстана «Атамекен». Одной из идей палаты является привлечение молодежи к предпринимательству с раннего возраста.

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