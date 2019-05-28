Пенза: станция «скорой помощи» работает в штатном

Пенза, , 14:00 — REGNUM Председатель Федерации профсоюзов Пензенской области, депутат Законодательного Собрания региона заявил Николай Котов рассказал журналистам, что уведомление о работе в Пензе профсоюза работников здравоохранения «Действие» поступило в областную Федерацию только в чреду, 28 мая.

«Мы обязательно будем взаимодействовать, будет создан представительный орган с участием обеих профсоюзных организаций. Для нас самое главное — это благополучие работников», — цитирует слова Николая Котова корреспондент РИА «ПензаСМИ».

Он также отметил, что те требования, которые выдвигаются профсоюзом «Действие» — порядка 16 пунктов — повторяют требования областной организации.

«26 февраля у нас состоялся пленум областной организации профсоюза работников здравоохранения, на котором рассматривались вопросы и по заработной плате, и по укомплектованности бригад, и по кадровой политике. А 24 мая, так сложились обстоятельства, представители профсоюза работников здравоохранения провели совещание в министерстве, после которого состоялась рабочая встреча с руководством станции «скорой помощи», с профсоюзным комитетом, где как раз все эти проблемы и рассматривались. Более того, некоторые вопросы уже удалось решить», — заверил председатель областной федерации профсоюзов.

Николай Котов также подтвердил комментарий минздрава о том, что на сегодняшний день станция «скорой помощи» работает в штатном режиме. При этом он отметил, что сколько человек присоединилось к акции, до сих пор неизвестно. Но главное — это благополучие работников.

«Проблемы в здравоохранении есть по всей России. Понятно, что труд медработников, которые трудятся на станции «скорой помощи», тяжелый — это посменность, риски, ночные смены. Безусловно здесь должна быть соответствующая заработная плата и условия труда. Мы этим занимаемся уже не первый год», — подчеркнул Николай Васильевич.

По его словам, согласно официальной информации пензенского минздрава, средняя зарплата среднего медперсонала на станции «скорой помощи» за 4 месяца 2019 года составила 29 407 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на две тысячи. У врачей — 54 310 рублей.

«Проблемы, конечно, есть, их никто не отрицает. Они будут решаться. Важно, что мы подошли к открытому диалогу», — заверил Николай Котов, а также заявил, что депутатский корпус Законодательного Собрания Пензенской области тоже будет участвовать в решении этих проблем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая, началась акция протеста, в которой принимают участие 135 медицинских работников — сотрудников станции «скорой помощи». Они требуют повышения зарплат и соблюдения федеральных норм комплектования выездных бригад.

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