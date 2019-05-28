Опасный диагноз поставлен ребёнку из Дагестана после укуса клещей

Махачкала, , 14:14 — REGNUM Первые в текущем году случаи заражения крымской геморрагической лихорадкой, вызванной укусами клещей, выявлены в Дагестане. Опасный для жизни диагноз поставлен четырехлетнему ребенку из Махачкалы, а также жителю Кизлярского района республики, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе регионального минздрава.

Ещё шестеро пациентов с подозрением на это заболевание госпитализированы в инфекционные стационары республики. В ведомстве отметили, что с наступлением теплых дней опасные насекомые активизировались и стали чаще нападать на людей. От укусов клещей с начала 2019 года уже пострадало более 300 дагестанцев, большинство из которых отмечали майские праздники на природе.

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Напомним, ранее Роспотребнадзор проинформировал, что, по данным на 20 мая, число пострадавших от укусов клещей в России не превышает средних многолетних значений. Были зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом, от которого с начала 2019 года привиты более 2 млн человек. Также в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах проводится обработка крупного и мелкого рогатого скота.