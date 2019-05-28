В Южной Корее провели опрос на тему вреда мелкодисперсных частиц в воздухе

Сеул, , 14:06 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему вреда и проблем со здоровьем, вызванных высоким содержанием мелкодисперсных частиц в воздухе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательского института Korea Institute for Health and Social Affairs.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1000 человек, имеющих детей в возрасте старше 12 лет, у 44,5% детей возникли проблемы со здоровьем, 87% — потребовалась медицинская помощь.

30,9%% респондентов не проводили занятия и мероприятия на открытом воздухе, 41,7% — не принимали участия в других, неформальных мероприятиях.

Известно, 71,4% родителей приняли решение переехать в другое место с более чистым воздухом, 55,4% — раздумывали над иммиграцией. Кроме того, 83,2% опрошенных сообщили, что мелкая пыль оказала негативное влияние на беременность или роды.

Среди способов борьбы с данной экологической проблемой на локальном уровне: 94,2% родителей заставляли детей чаще мыть руки, ноги и лицо, 93,6% — носить медицинскую маску, 89,4% — ограничивали выход на улицу.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1000 пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше, 25,5% респондентов сообщили, что испытали проблемы со здоровьем из-за высокого содержания мелкодисперсных частиц в воздухе, 40,9% из них — обратились в больницы.

Известно, что 14,5% опрошенных обратились в больницы по причине респираторных заболеваний, 6,9% — аллергического конъюнктивита, 7,2% — аллергический ринита.

Кроме того, 50,6% опрошенных сообщили, что из-за мелкой пыли часто испытывают стресс.

Среди способов борьбы с данной экологической проблемой на локальном уровне: 77,8% — закрыли все окна и перекрыли источники вентиляции помещения, 73,3% — чаще мыли руки, ноги и лицо, 63,5% — носили медицинскую маску.

«Мелкая пыль оказывает негативное влияние на физическое и психологические здоровье пожилых людей и детей. Для того чтобы улучшить качество жизни разных слоев населения необходимо принять ряд мер по борьбе с мелкодисперсными частицами в воздухе», — сообщили специалисты.