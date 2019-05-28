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Купальный сезон в Москве откроется 1 июня

Общество

Откроется восемь зон отдыха с купанием

Москва, 28 мая 2019, 13:45 — REGNUM  В Москве купальный сезон откроется 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«По традиции откроем 1 июня купальный сезон в столице. Этим летом в Москве будут работать 108 зон отдыха у воды, в том числе восемь с купанием. В парках Сокольники, Фили, Измайловский, на ВДНХ и в Лужниках откроются летние бассейны», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 25 мая на крыше большой спортивной арены «Лужники» открылась новая смотровая площадка. Её посещение платное и ведётся по предварительной записи.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в 2019 году запланированы работы по благоустройству улицы Остоженка.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая смотровая площадка открыта на крыше стадиона «Лужники»

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