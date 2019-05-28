Австралийский школьник дважды взломал Apple и получил испытательный срок

Аделаида, Австралия, , 13:53 — REGNUM Школьнику присудили испытательный срок за двойной взлом систем идентификации Apple, рассказало издание ABC.

В городе Аделаида (Австралия) в конце мая 2019 года состоялось заседание по делу семнадцатилетнего молодого человека, который в 2015 году вместе с другом создал поддельные документы сотрудника IT-гиганта Apple и смог получить доступ к данным компании. Дело прошло незаметно, и юный хакер повторил подобный фокус в 2017 году. Делал он это не из-за желания навредить компании, а из любви к ней и в попытке доказать, что он — достойный кандидат для пополнения «яблочного» коллектива.

Однако в Apple не оценили энтузиазм и пыл молодого ума. Компания обратилась в ФБР за помощью в поимке вредителя, а бюро в свою очередь попросило разобраться в деле австралийскую полицию. В суде адвокат юноши, Марк Твиггс, заступился за подопечного, используя в качестве аргумента его возраст (на момент первого взлома тому было 13 лет) и его добрые намерения, ведь фактически парень не причинил компании вреда. К тому же адвокат обратился к европейскому прецеденту, когда хакера пригласила к сотрудничеству пострадавшая сторона.

Фанату Apple пришлось заплатить штраф в 500 австралийских долларов, он также получил испытательный срок в девять месяцев. Судья отметил высокие интеллектуальные способности подсудимого, а тот, в свою очередь, рассказал, что хотел бы обучаться кибербезопасности в университете.

Это не первый случай любопытных взломов систем Apple. В апреле 2019 года дети политика Мэтта Карти взломали его ноутбук благодаря ошибке защитного алгоритма Face ID: чтобы убедить машину, что они — это их отец, им потребовалось воспользоваться его фотографией.

Читайте также: Дети политика знают, как взломать Face ID

Читайте ранее в этом сюжете: Ноутбук с опаснейшими вирусами выставлен на торги