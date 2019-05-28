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Возбуждено дело по факту обрушения в «Игоре» под Петербургом

Общество

При обрушении конструкций пострадали семь человек

Возбуждено дело по факту обрушения в «Игоре» под Петербургом
Иллюстрация: Prokuratura-lenobl.ru
Обрушение на объекте «Игора Драйв»

Приозерск, Ленинградская область, 28 мая 2019, 13:45 — REGNUM  Органы Следственного комитета РФ по Ленинградской области по результатам проверки возбудили уголовное дело по факту ЧП на строящемся объекте «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленобласти. При обрушении строительной конструкции и лесов днем 27 мая там пострадали семеро рабочих.

Напомним, по первоначальным данным, на площади 350 кв. м рухнули строительные леса, возведенные для строительства главной зрительской трибуны будущего автодрома.

Однако сегодня, 28 мая, в СУ СКР по Ленобласти уточнили, что сначала «произошло обрушение нависавшей над строительными лесами железобетонной конструкции (козырька), в результате чего пострадали рабочие, находившиеся на лесах».

Семеро пострадавших рабочих госпитализированы в медицинские учреждения региона, их личности установлены. По данным СМИ, по меньшей мере два человека находятся в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Следователем осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

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Обрушения зданий
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