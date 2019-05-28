Манхэттен, США, , 13:41 — REGNUM В Соединенных Штатах в возрасте 96 лет ушел из жизни основатель правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Роберт Бернштейн, сообщает The New York Times.

По словам его сына Питера, Бернштейн умер 27 мая в одном из медицинских учреждений Манхэттена.

В 1978 году Бернштейн создал ряд правозащитных групп, которые спустя несколько лет были объединены в HRW. Он был главой правозащитной организации до 1998 года.

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