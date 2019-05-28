Рабочие предприятий «Техмаша» посоревновались в силе удара

, , 13:40 — REGNUM Региональный отборочный этап корпоративного чемпионата «Ударная десятка» прошёл на территории предприятий «Техмаша» — НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева, Новосибирском заводе искусственного волокна и заводе «Штамп», сообщает 28 мая пресс-служба концерна.

Участникам соревнований предстояло определить свои физические возможности на специальном тренажере-силомере. Каждому предоставлялось по три попытки, в итоговом зачете учитывалась лучшая. Попробовать свои силы мог каждый, независимо от пола, возраста и весовой категории.

Соорганизатором мероприятия выступило спортивное общество «Академия бокса», а судьями соревнований — заслуженный мастер спорта, судья международной категории Александр Лавров и заслуженный мастер спорта, судья международной категории Эдуард Шурыгин.

Первые места по итогам регионального отбора среди мужчин заняли слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин АО «НЗИВ» Роман Рассолов с результатом 452 кг и слесарь НПО «Сплав» Андрей Частухин с результатом 442 кг; среди женщин — специалист по кадрам АО «НЗИВ» Мария Щукина (183 кг) и инженер НПО «Сплав» Людмила Романова (129 кг).

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