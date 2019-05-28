В Курганской области граждан пустили в лес

Курган, , 13:42 — REGNUM В Курганской области снят запрет на посещение лесов гражданами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Курганской области с 3 мая бушевали лесные пожары на фоне невиданной для мая жары и порывистого ветра. Причём, как отмечали спасатели, 95% возгораний произошли по причине человеческого фактора. Зауральцам был закрыт доступ в лес с 4 мая.

Запрет снят с 24 мая, но на территории области продолжает действовать особый противопожарный режим, в условиях которого запрещаются любые действия с открытым огнем: сжигание мусора, разведение костров, выжигание порубочных остатков хвороста, лесной подстилки, сухой травы, отмечают в управлении.

За нарушения этих требований предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В прокуратуре Курганской области отмечают, что на территории региона было зарегистрировано 173 пожара площадью 18 638,57 га. Правоохранительными органами возбуждено 17 уголовных дел по фактам уничтожения лесных насаждений и уничтожения имущества граждан по неосторожности вследствие пожаров, а также одно дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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