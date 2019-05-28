В Переславле-Залесском многодетные семьи не могут строить на своей земле

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:36 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области многодетные семьи стали заложниками отмены правил землепользования и застройки в бывшем Пригородном сельском поселении Переславского района. Об этом на заседании Ярославской областной думы заявил депутат Сергей Хабибулин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о бесплатных земельных участках, которые по федеральному и областному закону предоставлялись многодетным семьям бесплатно.

«В городе Переславле-Залесском многодетные семьи из-за отмены правил землепользования и застройки ничего теперь не могут построить на этой земле. По моим данным несколько десятков семей пострадали от этого», — сказал Сергей Хабибулин.

Хабибулин попросил обратить внимание на это регионального уполномоченного по правам ребенка Михаила Крупина. Уполномоченный ответил, что обращения от многодетных уже есть.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правила землепользования и застройки были отменены по иску градозащитников, протестующих против застройки берегов Плещеева озера. Из-за слияния города Переславля и Переславского района вернуться к прежней редакции правил невозможно, а новые можно разработать только после утверждения Генплана нового городского округа. Таким образом власти сейчас не могут выдавать разрешения на строительство и менять назначения земельных участков во всем бывшем Пригородном поселении.

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