Вторник, 28 Мая 2019 года
13:29:30 МСК

В Сомали арестован экс-глава эфиопской тюрьмы «Одаген»

Общество

Власти Эфиопии закрыли тюрьму в прошлом году

Могадишо, 28 мая 2019, 13:29 — REGNUM  Бывший глава печально известной в Эфиопии тюрьмы «Одаген» был арестован и предстанет перед судом, передает BBC Africa.

Хассан Исмаил Ибрагим, также известный как Хассан Дхере, был арестован в Сомали. Мужчина скрывался в этой соседней с Эфиопией стране после того, как получил «соответствующий намек».

Активисты заявляют, что заключенные тюрьмы «Одаген» регулярно подвергались пыткам. Бывшие узники рассказали в интервью Human Rights Watch о том, как некоторые заключенные якобы умирали в своих камерах после физических истязаний.

Власти Эфиопии закрыли тюрьму в прошлом году.

Ведется следствие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исправительная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить