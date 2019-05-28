В Сомали арестован экс-глава эфиопской тюрьмы «Одаген»

Могадишо, , 13:29 — REGNUM Бывший глава печально известной в Эфиопии тюрьмы «Одаген» был арестован и предстанет перед судом, передает BBC Africa.

Хассан Исмаил Ибрагим, также известный как Хассан Дхере, был арестован в Сомали. Мужчина скрывался в этой соседней с Эфиопией стране после того, как получил «соответствующий намек».

Активисты заявляют, что заключенные тюрьмы «Одаген» регулярно подвергались пыткам. Бывшие узники рассказали в интервью Human Rights Watch о том, как некоторые заключенные якобы умирали в своих камерах после физических истязаний.

Власти Эфиопии закрыли тюрьму в прошлом году.

Ведется следствие.