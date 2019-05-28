В Оренбуржье экс-полицейский за издевательство и насилие получил срок

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 13:16 — REGNUM В Соль-Илецке Оренбургской области двое бывших полицейских признаны виновными в превышении должностных полномочий. Согласно приговору первой судебной инстанции, оба получили реальные сроки: один за насилие и издевательство, второй — за пособничество в совершении преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что весной 2018 года сотрудник органов внутренних дел проводил мероприятия по раскрытию преступления о краже имущества. От четырех местных жителей полицейский требовал сообщить сведения о том, кто совершил кражу. При этом страж порядка использовал электрошоковое устройство и заставлял людей танцевать, просить прощение. Все это фиксировалось на камеру мобильного телефона. Пособником в совершении преступления о превышении должностных обязанностей стал коллега полицейского.

Соль-Илецкий районный суд приговорил экс-сотрудника полиции, издевавшегося над людьми, к пяти годам лишения свободы, а пособника — к трем годам. Отбывать наказания оба будут в колонии общего режима. Кроме того, фигурантам запрещено занимать определенные должности в органах МВД в течение трех лет. Приговор суда не вступил в законную силу.