Авиакомпания из Ирана планирует запустить рейс Тегеран — Душанбе

Душанбе, , 13:17 — REGNUM Авиационное сообщение между Тегераном и Душанбе возобновит иранская авиакомпания Varesh Airlines, сообщили в министерстве транспорта Таджикистана.

В ведомстве отметили, что авиасообщение между двумя странами возобновляется после перерыва в восемь месяцев. Право на полеты для компании Varesh Airlines предоставлено на паритетной основе.

Планируется, что на первом этапе авиакомпания Varesh Airlines будет выполнять перелеты один раз в неделю. В министерстве добавили, что компания «Таджик Эйр» проводит подготовительные работы для возобновления полетов в Иран.

Напомним, в октябре 2018 года иранская авиакомпания Aseman Airlines прекратила полеты по маршруту Мешхед — Душанбе. Рейс был отменен по причине низкой рентабельности.