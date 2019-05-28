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Авиакомпания из Ирана планирует запустить рейс Тегеран — Душанбе

Общество

Авиасообщение между двумя странами возобновляется после перерыва в восемь месяцев

Душанбе, 28 мая 2019, 13:17 — REGNUM  Авиационное сообщение между Тегераном и Душанбе возобновит иранская авиакомпания Varesh Airlines, сообщили в министерстве транспорта Таджикистана.

В ведомстве отметили, что авиасообщение между двумя странами возобновляется после перерыва в восемь месяцев. Право на полеты для компании Varesh Airlines предоставлено на паритетной основе.

Планируется, что на первом этапе авиакомпания Varesh Airlines будет выполнять перелеты один раз в неделю. В министерстве добавили, что компания «Таджик Эйр» проводит подготовительные работы для возобновления полетов в Иран.

Напомним, в октябре 2018 года иранская авиакомпания Aseman Airlines прекратила полеты по маршруту Мешхед — Душанбе. Рейс был отменен по причине низкой рентабельности.

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