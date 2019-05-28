В УрФУ определили идеологию, которая нужна современной России

Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM Состоявшиеся в Уральском федеральном университете (УрФУ) студенческие дебаты «Битва идеологий» показали, что наиболее предпочтительным для современной молодёжи является социализм, сообщает 28 пресс-служба вуза.

В ходе дебатов студенты пытались понять, нужна ли какая-либо идеология современной России и какая концепция является наиболее предпочтительной. Участники представляли преимущества и выявляли недостатки монархии, социализма, либерализма и «новой идеологии».

«Командам предлагалось защищать одну из концепций, а их оппонентам — отрицать. Интересно, но в общем голосовании студентов УрФУ победила идеология социализма», — сообщил Сергей Писарев, президент фонда «Русский предприниматель».

Отмечается, что мероприятие организовал центр проектного обучения и сопровождения онлайн-курсов УрФУ по поручению заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева. Встреча прошла при поддержке «Изборского клуба», компании Naumen и фонда «Русский предприниматель».

Читайте также: В Челябинском университете обсудили бытие человека и национальную идеологию