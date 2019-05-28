Вторник, 28 Мая 2019 года
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Госдума освободила героев СССР и РФ от некоторых платежей

Общество

А также от уплаты некоторых других взносов

Москва, 28 мая 2019, 13:23 — REGNUM  Закон, устанавливающий дополнительные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для героев СССР и РФ, а также героев труда, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

В частности, закон устанавливает, что герои СССР и РФ, а также полные кавалеры ордена Славы, герои соцтруда и герои труда РФ и члены их семей должны быть освобождены от платы за наем жилого помещения. Сегодня по закону они освобождены от оплаты жилья, что на практике иногда вызывает вопросы.

Кроме того, такие граждане и их семьи также будут освобождены от платы за содержание жилого помещения. Речь идет, в частности, о плате за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, ремонт общего имущества, а также за холодную и горячую воду и электричества для содержания общедомового имущества.

Авторы закона также закрепляют в законе, что такая категория граждан также освобождается от взноса на капремонт.

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Социальные льготы ветеранам войны и труда
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