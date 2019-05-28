Американцы стали чаще незаконно ввозить в Южную Корею марихуану

Сеул, , 16:45 — REGNUM В последнее время резко выросло количество нарушений, связанных с незаконным ввозом наркотиков в Южную Корею. Главным образом, такие попытки предпринимают туристы из США, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В частности, в 2018 году у гостей из США было конфисковано 30 килограммов марихуаны, что в 5 раз больше, чем годом ранее. Резкий всплеск правонарушений связан с легализацией марихуаны в Калифорнии, где проживает большая корейская диаспора. Примечательно, что 65% попыток ввоза марихуаны в страну были предприняты при отправке почтой, а 33% — при отправке службами курьерской доставки. Лишь в 2% случаев наркотики были изъяты при попытке пересечения границы. Ожидается, что в 2019 году попытки отправки марихуаны в Южную Корею участятся, так как в октябре прошлого года легализация была осуществлена и в Канаде.

Согласно законам Республики Корея, все, кто попытался получить незаконную посылку, могут быть наказаны лишением свободы.