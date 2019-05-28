Вторник, 28 Мая 2019 года
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Что стало причиной падения строительного крана в Перми?

Общество

Строительная компания считает, что подрядчик пренебрёг штормовым предупреждением МЧС

Пермь, 28 мая 2019, 12:55 — REGNUM  В Перми на ЧП на строительной площадке с падением башенного крана повлияли несколько факторов — погодные условия и нарушения подрядной организацией техники безопасности. Так считает строительная компания, сообщает издание «Местное время».

По мнению специалистов, происшествия бы не случилось, если бы подрядная организация не пренебрегла предупреждением МЧС о шквалистом ветре. Кроме того, подрядчик проигнорировал замечания застройщика о несанкционированном размещении на стреле крана металлической рекламной конструкции. Во время ЧП этот баннер послужил своеобразным парусом, прокомментировали в строительной организации.

Стоит отметить, ранее МЧС предупреждало о грозе и порывах ветра до 20 метров в секунду 27 и 28 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 27 мая в Перми по ул. Решетникова упал строительный кран, задействованный в возведении многоэтажного дома. Крановщица с травмами доставлена в больницу. Из-за падения грузоподъемной машины повреждения получили три дома. В мэрии заявили, что 15 жильцам этих домов предоставят маневренный фонд. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

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Происшествия со строительными и грузовыми кранами
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