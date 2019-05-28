В Запорожской области пройдут учения СБУ

Запорожье, Украина, , 12:54 — REGNUM В Запорожской области пройдут плановые антитеррористические учения, сообщил пресс-секретарь запорожского СБУ Сергей Левченко 27 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, тренировки пройдут с 29 по 31 мая в районе населённых пунктов Григорьевка, Кушугум, Лежино, Новоеленовка, Растущее и Степное.

Левченко добавил, что местные жители должны быть готовы к тому, что на территории будет введён особый режим — передвижение людей и транспортных средств может быть ограничено, будут проводиться проверки документов, досмотр автомобилей и тому подобное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Азовском море состоялись учения бронекатеров ВМС Украины, во время которых экипажи отработали манёвры, стрельбу и связь.

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