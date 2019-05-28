«Знахарь» из Ленобласти осужден за насилие над юной москвичкой

Тосно, Ленинградская область, , 12:51 — REGNUM Житель Ленинградской области, который представлялся «знахарем» и «целителем», совершил сексуальное насилие в отношении 16-летней жительницы Москвы, которую мать привезла к нему «на лечение». После преступления он долго скрывался, но был найден и предстал перед судом.

Как сообщили 28 мая в следственном управлении СКР по Ленобласти, 61-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»).

По данным следствия, 11 ноября 2017 года к «знахарю» в поселок Ульяновка Тосненского района по рекомендации знакомых приехала москвичка вместе со своей несовершеннолетней дочерью.

«Находясь в гостевом доме, при проведении «лечебного» массажа, подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», — установило следствие.

После того, как мать девочки обратилась органы СКР, «целитель» покинул место жительства и был объявлен в федеральный розыск. В конце сентября 2018 года его нашли в съемной квартире в Санкт-Петербурге и заключили под стражу.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в СУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2019 года в Ленинградской области был осужден 26-летний мужчина, изнасиловавший восьмилетнего мальчика в общественной бане Ивангорода (Кингисеппский район Ленобласти). В ходе следствия преступник также признался в изнасиловании пятилетней девочки в Москве.

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