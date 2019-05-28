В Кабардино-Балкарии запущен пилотный проект «Регион заботы»

Нальчик, , 12:50 — REGNUM Кабардино-Балкария вошла в число субъектов РФ, где начался в пилотном режиме реализовываться проект паллиативной помощи «Регион заботы». Он реализуется Общероссийским народным фронтом в рамках решения задач, поставленных в послании Федеральному Собранию президентом России Владимиром Путиным.

Как будет осуществляться проект, обсудили 27 мая врио главы республики Казбек Коков с членом центрального штаба ОНФ, учредителем благотворительного Фонда «Вера» Анной Федермессер. В ходе встречи было отмечено, что ежегодно квалифицированную паллиативную помощь в Кабардино-Балкарии получают более пятисот жителей республики.

Для них на базе медицинского консультативно-диагностического центра в Нальчике открыто профильное отделение. Кроме того, работает выездная паллиативная служба при доме ребенка.

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Напомним, закон о паллиативной помощи был принят Госдумой в феврале 2019 года. В соответствии с законом, «паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания».

Паллиативная помощь оказывается прошедшими специальную подготовку медицинскими работниками во взаимодействии с родственниками пациента, волонтерами, а также организациями социального обслуживания и религиозными организациями.

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