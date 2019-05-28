В 2019 году Мекку в Саудовской Аравии уже посетили 7 млн паломников

Эр-Рияд, , 13:04 — REGNUM Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии опубликовало статистические данные, согласно которым в 2019 году саудовские власти выдали свыше 7,5 миллионов виз на совершение паломничества в Мекку.

По данным министерства, Королевство уже посетили порядка 7 миллионов паломников, из которых 950 тысяч в данный момент находятся в священных городах Мекке и Медине. Саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat отмечает, что наибольшее число паломников прибыло из Пакистана, их число превысило полтора миллиона человек.

Сообщается, что большинство мусульман, совершающих малое паломничество, прибыли в Саудовскую Аравию воздушным транспортом, их число достигло шести миллионов. Сухопутным и морским путем в Королевство прибыло еще порядка миллиона иностранных граждан. Пакистан занимает лидерство по числу паломников (1 530 855 человек), за ним следует Индонезия (934 827), Индия (635 675), Египет (524 728), Алжир (353 425), Йемен (323 083), Турция (300 517), Малайзия (26 9554), Ирак (268 179) и Иордания (194 908).