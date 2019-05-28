Власти Ливана опровергли сообщения о принудительной депортации сирийцев

Бейрут, , 12:46 — REGNUM Силы безопасности Ливана отрицают обвинения правозащитных групп в принудительной депортации сирийских граждан. Ранее ряд международных правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch, опубликовали сообщения, в которых утверждали, что служащие пограничного контроля аэропорта Бейрута заставили по меньшей мере 16 сирийцев подписать формы о добровольной репатриации и возвращении на территорию Сирии, что вынудило их в кратчайшее время покинуть Ливан. Саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat отмечает, что органы безопасности Ливана опровергают осуществление какого-либо давления на граждан Сирии и факт оформления бланков о депортации.

Сообщается, что за время гражданской войны в Сирии Ливан принял порядка миллиона сирийских беженцев, что является серьезным экономическим бременем для страны с населением в шесть миллионов человек. По оценкам ливанских властей, в период с декабря 2017 года по март 2019 года более 170 000 сирийцев вернулись на родину. Правозащитные организации заявляют, что около 75% сирийцев, находящихся в Ливане, не имеют законного вида на жительство.