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Власти Ливана опровергли сообщения о принудительной депортации сирийцев

Общество

В Ливане проживает порядка миллиона сирийских беженцев

Бейрут, 28 мая 2019, 12:46 — REGNUM  Силы безопасности Ливана отрицают обвинения правозащитных групп в принудительной депортации сирийских граждан. Ранее ряд международных правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch, опубликовали сообщения, в которых утверждали, что служащие пограничного контроля аэропорта Бейрута заставили по меньшей мере 16 сирийцев подписать формы о добровольной репатриации и возвращении на территорию Сирии, что вынудило их в кратчайшее время покинуть Ливан. Саудовское новостное агентство Asharq Al-Awsat отмечает, что органы безопасности Ливана опровергают осуществление какого-либо давления на граждан Сирии и факт оформления бланков о депортации.

Сообщается, что за время гражданской войны в Сирии Ливан принял порядка миллиона сирийских беженцев, что является серьезным экономическим бременем для страны с населением в шесть миллионов человек. По оценкам ливанских властей, в период с декабря 2017 года по март 2019 года более 170 000 сирийцев вернулись на родину. Правозащитные организации заявляют, что около 75% сирийцев, находящихся в Ливане, не имеют законного вида на жительство.

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Зарубежная хроника
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