Защитникам сквера в Москве грозят крупные штрафы

Москва, , 15:04 — REGNUM Двум задержанным во время столкновений с полицией в районе Очаково-Матвеевское в Москве активистам грозят крупные штрафы за нарушения установленного порядка проведения митинга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович.

Митингующие выражали свое несогласие с выбранной на месте зелёной зоны площадки для реализации программы реновации по адресу Большая Очаковская, владение 35А. Активистов доставили в районное ОВД.

По словам депутата, протестующим грозит административное наказание по ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и ч. 8 за его повторное нарушение с выплатой штрафов до 20 и 300 тысяч рублей соответственно.

Напомним, несогласие жителей Москвы с точечной застройкой Очаково-Матвеевского района 27 мая закончилось массовыми задержаниями. Видео о происшествии разместил канал «Рупор Москвы». На кадрах людей на руках приносят к полицейскому автомобилю. Среди задержанных, в том числе, оказались москвичи пожилого возраста. По словам муниципального депутата, некоторым задержанным потребовалась медицинская помощь.

Стоит отметить, что местные жители уже несколько месяцев выступают против стройки 20-этажной высотки в Очаково-Матвеевском районе Москвы. Ранее на месте строительства власти разрешили разбить сквер в честь разведчицы Елены Колесовой, именем которой названа улица. Неоднократно люди останавливали ввод строительной техники и «тормозили» начало строительных работ.

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