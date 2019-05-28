В Японии разработали новую систему аварийного оповещения на случай бедствий

Токио, , 13:48 — REGNUM Японское метеорологическое агенство создало новую систему аварийного оповещения на случай стихийных бедствий. Оповещение будет состоять из 5 уровней: например, одно только предупреждение о сильном дожде будет соответствовать уровню 3, и подразумевать немедленную эвакуацию пожилых и детей.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», новая система проще предыдущей, доказавшей свою неэффективность. В июле прошлого года, когда были сильные дожди и наводнения, большой объем информации о происходящем, который предоставляла система, оказался неэффективным, не позволял жителям быстро реагировать и вовремя эвакуироваться.

Тем не менее, и в упрощенной системе есть изъяны: так как и Агентство, и местные органы власти, предоставляют каждый свою информацию о погоде, может возникнуть путаница в уровнях аварийной ситуации.