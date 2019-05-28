Оренбургский госуниверситет провел состязание «макаронных строителей»

Оренбург, , 12:33 — REGNUM Десять команд из Оренбургского государственного университета (ОГУ) приняли участие в соревновании по строительству сооружений из макарон, сообщает 28 мая пресс-служба вуза.

Конкурс проводился по двум номинациям: «Самое высокое сооружение (башни)» и «Сооружение с наибольшим пролетом (мосты)». Строительными материалами были только макароны твердых сортов пшеницы и скульптурный пластилин. На протяжении четырех часов участники разрабатывали проекты будущих конструкций и возводили их. «Макаронные строители» использовали различные типы конструктивных решений, чтобы сделать мост крепче, а башню устойчивее.

Лучшими в номинации «Сооружение с наибольшим пролетом (мосты)» стали студенты-архитекторы, которым удалось построить аналог пешеходного моста через Урал, испытание на прочность прошел мост другой команды АСФ. Самую высокую и устойчивую башню соорудили «макаронные строители» из Аэрокосмического института.

«Основной целью конкурса является практическое применение студентами своих знаний по основным инженерным дисциплинам: сопротивление материалов, строительная механика, архитектура, материаловедение, а также демонстрация умения находить неординарный, творческий подход к решению технических проблем», — сообщила заведующая кафедрой механики материалов, конструкций и машин ОГУ Екатерина Пояркова.

Она добавила, что в будущем команды вуза планируют принимать участие в международном конкурсе «Макаронный строитель».

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