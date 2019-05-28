В белорусском райцентре демонтирован памятник Ленину

Минск, , 12:30 — REGNUM Как радостно сообщили белорусские русофобские издания, в районном центре Сморгонь Гродненской области Белоруссии был демонтирован памятник Ленину. Он стоял на площади Ленина перед Сморгонским райисполкомом.

В связи с проведением в Сморгони областного официозного «народного» праздника урожая «Дожинки», площадь реконструируется. Сначала утверждалось, что памятник отправлен «на реставрацию», но через несколько дней был снесён пьедестал.

«Этот памятник не представляет никакой архитектурной или иной ценности. Он сделан из цемента, который со временем стал разрушаться. Было два варианта. Или покрывать памятник металлом, что очень дорого, — и думаю, люди бы не поняли, если бы мы потратили деньги на это. Сегодня есть более востребованные сферы, где нужны бюджетные деньги. Или — делать формовку из цемента», — пояснила националистическому изданию «Наша Нива» начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова.

Начальник местной культуры обещала вернуть памятник после реконструкции площади. «Его никто не будет разрушать и уничтожать. Проведем общественное обсуждение и вместе со сморгонцами решим, в каком месте установить Ленина», — сказала она.