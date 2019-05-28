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Дания вместе со Швецией примут чемпионат мира по хоккею в 2025 году

Общество

Датский хоккейный союз подписал со Швецией договор, по которому некоторые из хоккейных матчей чемпионата мира 2025 года также будут проходить в Дании

Копенгаген, 28 мая 2019, 12:45 — REGNUM  Дания вместе со Швецией станет хозяйкой международного турнира по хоккею в 2025 году. Об этом решении сообщили представители Швеции на полях «Конгресса хоккейных союзов» в Братиславе — об этом сообщает датское новостное агентство «TV2».

Председатель Датского хоккейного союза Хенрик Бах Нильсен в своем обращении к СМИ заявил: «Избрание нас в качестве одной из стран-хозяек турнира — это огромная победа для датского хоккея. В 2018 году мы уже доказали, что такая маленькая страна, как Дания, может справляться с подобными ответственными задачами.

«В независимости от того, где нам предстоит играть: у себя дома или в Швеции, мы уже предвкушаем чемпионат 2025 года. Разумеется, мы должны будем себя проявить перед своими болельщиками. Именно поэтому тренеры хоккейных команд получают более целенаправленные установки для подготовки игроков к предстоящему турниру.» — добавил председатель Датского хоккейного союза.

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Зарубежная хроника
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