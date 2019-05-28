Выборы в Индии: число депутатов с криминальным прошлым возросло на 26%

Нью-Дели, , 12:59 — REGNUM По результатам всеобщих выборов в Индии число депутатов нижней палаты парламента (Лок сабхи) с криминальным прошлым возросло на 26%. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на исследование неправительственной организации Ассоциация за демократические реформы (АДР).

Согласно отчёту АДР, за плечами 233 членов Лок сабхи (примерно 43% от всех депутатов) имеется уголовная судимость. Наибольшее число депутатов с криминальным прошлом приходится на правящую Бхаратия джаната парти (116 парламентариев), следом идут оппозиционный Индийский национальный конгресс (29 парламентариев), объединённая Джаната дал (13 парламентариев) и южная оппозиционная партия Дравида муннетра кажагам (10 парламентариев). Примечательно, что доля членов парламента, имеющих уголовную судимость, наиболее велика во фракциях объединённой Джаната дал (81%) и Индийского национального конгресса (57%). По результатам исследования АДР, почти треть всех депутатов с уголовным прошлым были осуждены за тяжёлые преступления в отношении женщин, в том числе изнасилование и предумышленное убийство.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов 2019 года, на которых победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП). БДП получила 303 из 543 мест в парламенте. Ведущая оппозиционная партия Индийский национальный конгресс одержала победу на выборах всего в 52 избирательных округах.