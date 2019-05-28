Граждане РФ назвали сумму, которую готовы потратить на отпуск

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Москва, , 12:18 — REGNUM В 2019 году жители России в среднем готовы потратить на отдых 43 тыс. 333 руб. на одного члена семьи. Это на 2% меньше, чем в 2018 году. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Значительно выше предполагаемые траты жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 52 тыс. 298 руб. и граждан с высоким достатком — 47 тыс. 714 руб.).

Специально откладывают средства на поездку в отпуск 42% респондентов, Только 5% предполагают взять кредит. Взять деньги в долг у родственников или друзей намерен 1%, отдохнуть за счет близких хотят 3% граждан.

Опрос проведены 22−23 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 36% жителей России планируют провести отпуск у водоёма (море, водохранилище, озеро, река).

Подробности: Граждане РФ рассказали, откуда берут деньги на отпуск