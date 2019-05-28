Мир глазами невидимых детей

Юлия Скоробогатова, , 15:07 — REGNUM

Нередко среди людей можно встретить непонимание, отрицание или даже агрессию в отношении детей с умственными отклонениями. Возможно, это связано в том числе и с невежеством, отсутствием знаний и опыта общения с такими детьми. Поэтому могут возникать страхи за себя и за своих близких. В результате мы видим полное или частичное отрицание проблемы, желание закрыть глаза, отвернуться.

К сожалению, и я не могу похвастаться, что мое отношение к детям с особенностями развития всегда было лояльным. Оно менялось постепенно, после общения с волонтерами — людьми, которые очень часто и помногу общаются с воспитанниками ДДИ (Детского дома-интерната), с самими детьми.

В одном из московских интернатов я делала снимки детей на протяжении двух месяцев. Приходила вместе с волонтерами, чтобы погулять с ребятами. До этого опыта общения с особенными детьми практически не было, и поначалу мне было тяжело установить контакт с ребятами. Я не понимала их, и мне было страшно от осознания, что я практически не могу предугадать реакцию ребенка на свои действия, слова. Я видела лишь то, что ожидала увидеть — боль, одиночество, ужас. В последствии я удивилась, узнав, что те самые дети, которых я боялась и с которыми не знала, как себя вести, видят мир намного более позитивно, чем я. Они видят красоту и множество оттенков, радуются, дружат и ссорятся. Понять это мне помогла фотография — я приносила «мыльницу», чтобы они фотографировали то, что хотят, а в следующее посещение привозила распечатанные снимки. Параллельно снимала и сама. А потом просто сравнила фотографии — мой и их взгляд в один период времени в одном и том же месте.

Этой работой я хотела показать, что дети с особенностями развития такие же дети, просто они нуждаются в нашем участии и вовлечении.

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