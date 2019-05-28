Без героев: «Мстители» не спасают, а уничтожают мир

Платон Беседин, , 14:17 — REGNUM

Наконец посмотрел «Мстителей», детское кино с претензией на взрослость для взрослых и детей. Посмотрел вынужденно. Бывает, что идёшь в кино, потому что приходится. Такова, собственно, апология моего просмотра.

Фильм, конечно, до амёбности глуп. Умного кино вообще стало удушающе мало. Да и не только кино. Мир не стал хуже, греховнее, нет — концентрация пороков остаётся примерно неизменной, просто визуализированы они ярче. А вот чего стало определённо больше — так это глупости.

Поэтому, когда «Мстители» собирают миллиард только в российском прокате, это логично. Люди шли в кинотеатры на шлак, построенный на спецэффектах, потому что модно. Даже мои маленькие дети — не по моей вине, правда — знают этих супергероев. Трёхлетняя девочка говорит «Тор» — и мне страшно. Хорошо, что она способна сказать «Пушкин» в ответ. Иначе — совсем беда.

«Мстители» — это тренд. Прежде всего, потому, что миру не хватает супергероев. Да и героев в принципе. Люди не стали хуже, но они измельчали. Особенно в своих поступках. Как там 40 с лишним лет назад говорил киногерой? «Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам…»

Вот-вот. Недавно я был на шашлыках. Наколол дров, привёз. Мне говорят: «Зачем? Можно же угли взять. На каждой автозаправке продают». Ещё и жидкостью для розжига пролить, ага. Многие ведь костёр разучились разводить. Мир, в котором прогресс стал Альфой и Омегой, внушил нам опасную иллюзию, что для получения всего и вся достаточно просто отправить запрос в матрицу — и тебе всё дадут. Человечество не выживет в случае катастрофы. Оно будет слать SOS в Google, но безответно.

Что тут говорить о настоящих поступках? О геройстве? Если элементарное действие — уже сложно. Поэтому человек предпочитает смотреть на подвиги на экране. Нет, лучше бы он, конечно, ходил в музеи Великой Отечественной войны или перечитывал Васильева с Бондаревым, но это опять же слишком трудно, проблематично. Лучше жевать попкорн, смотря, как Тор или Железный Человек спасают мир, потому что сам ты не спасёшь даже сквер рядом с твоим домом.

Однако есть неприятное, скрытое. То, о чём не говорят. Да, плохо, что у наших детей иностранные герои. Сказано-пересказано, но уже, в общем-то, и замолчали. Может, и смирились, а, может, просто не знают, что делать.

Но на самом деле всё ещё хуже. Американская культура — массовая культура. То есть международная. Если ты известен в США, то ты известен во всём мире. И американское кино — это лучшее средство продвижение идеологии. Намного лучше, чем любая религия (разве что ислам конкурировать может). И «Мстители» с их адской популярностью совершают революцию не только в кино, но и в сознании зрителей. Они убирают настоящих героев из человеческой истории.

Происходит пигмеизация подвига и его совершающих. Эпос отходит в прошлое. Нет Геракла, нет Одиссея, нет даже рядового Райана. Что уж говорить о «Белорусском вокзале» или Мересьеве или Кулиниче — те вообще на обочине. Вообще все литературные или киногерои отходят в прошлое. А философские концепции — тот же Ницше с его сверхчеловеком — оказываются не нужны. Потому что есть Тони Старк. Вот в чём фокус.

Маленькие герои для маленького человека. Один делает суперкостюм — другой жуёт попкорн. Они не могут существовать друг без друга. Вся многовековая история человечества оказывается бесполезна, потому что она непривлекательна. Сначала уходят в небытие герои Ремарка и Хемингуэя, к примеру. После туда же прямым рейсом следуют герои реальных войн. И так далее. Пока развенчивающий масскульт не добирается до Мартина Лютера Кинга и Махатмы Ганди, а затем и до Иисуса с Буддой. Они больше не актуальны.

Есть, например, вьетнамский монах Тхить Куанг Дык, выступивший против преследования буддистов. Кто его вспомнит? Я бы даже не вспомнил, если б ушлый фотограф не сделал снимок, а Rage against the machine не поместили бы его на обложку своего дебютного яростного альбома. А сколько настоящих героев действовало в том же Чернобыле? Врачей, пожарных, спасателей? Увековечены ли их имена? Помним ли мы хоть одно?

Это я и к тому, что подвиг мало совершить — его ещё надо запечатлеть для потомков. Идеалом тут могут считаться «Севастопольские рассказы» Толстого.

Нет, конечно, снимают так называемые фильмы по реальным событиям. И в них появляются герои, пусть и огламуренные, рафинированные. Там они тоже кого-то спасают, но ведь не мир, правда? Что есть подвиг 28 панфиловцев по сравнению с «Мстителями», спасающими, на секундочку, весь мир? Не роту, не страну, а весь мир!

Социум без героев рождает вот такую глупую жвачку. А та надувается в пузырь, он лопается — и липкая дрянь разлетается, парализуя весь мир. Вместо реальных героев — тех, кого помнить надо — появляются бессмысленные и пафосные существа. Они прекрасны, наверное, в своём величии — но пусты, как банка из-под колы. Ими не утолить жажду. Тебя не укусит паук, ты не сделаешь суперкостюм, не обретёшь сверхспособности — ты останешься человеком со всеми его слабостями и пороками.

Однако фокус в том, что и человек способен на геройство. Да, весь мир он не спасёт. Но он может спасти семью, близкого, Родину, наконец. Он может совершить геройство не потому, что это его работа, а потому, что это акт высшей воли. Вот что важно. И не Таноса он сломит, а того же Гитлера или мерзавца, наживающегося на «закладках». Вариантов много. Подвиг рождается не из укуса пауком, а из поцелуя Богом, когда человек возвышается над собой, оставаясь всё-таки человеком. И только такие примеры вдохновляют на великие дела. Только такие. Спасительные.

А «Мстители»… Ну, показывайте их обезьянкам в зоопарках. Может, те шустрее за бананами прыгать станут.