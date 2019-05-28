Согласован третий этап Северо-Восточной хорды Москвы

Москва, , 12:11 — REGNUM В Москве согласован третий этап строительства Северо-Восточной хорды, сообщили 28 мая в пресс-службе Москомэкспертизы.

В проектной документации содержится информация о строительстве эстакад, транспортных развязок, мостов, а также реконструкции и строительстве улично-дорожной сети по маршруту хорды. Участок пройдёт от железнодорожной платформы НАТИ до развязки с Ярославским шоссе.

«Работы включают строительство пяти эстакад, трёх мостов через реку Лихоборка, реконструкцию Новосвибловского моста через реку Яуза, реконструкцию подземного пешеходного перехода станции метро «Ботанический сад» и устройство пешеходного тоннеля в проектируемом откосе съезда с СВХ по адресу Сигнальный проезд дом 16 строение 33», — заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Запланирована реконструкция нескольких улиц столицы, в том числе участка Сигнального проезда, Гостиничной улицы, Нововладыкинского проезда, участка Березовой аллеи, участка улицы Вильгельма Пика, участка Снежной улицы и проезда Серебрякова.

Также пройдут работу по переустройству инженерных коммуникаций.