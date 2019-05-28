В Казахстане с начала года утонули более 80 человек

Нур-Султан, , 12:13 — REGNUM С 1 января по 27 мая 2019 года в водоемах Казахстана утонул 81 человек, в том числе 23 ребенка. Об этом 28 мая заявил заместитель министра внутренних дел республики Юрий Ильин, сообщили в службе центральных коммуникаций.

Замминистра отметил, что 24 человека погибли по причине несоблюдения правил при ловле рыбы в весенне-зимний период. По его словам, 11 человек, в том числе 6 детей погибли при купании в необорудованных местах.

Ильин добавил, что в 2019 году в республике будут работать 12 960 детских оздоровительных организаций, в которых отдохнут более 3 млн учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая 2019 года при спасении ребенка погиб младший сержант сил воздушной обороны Казахстана Ерлан Раимкулов. Военнослужащий спас тонущую девочку, но сам не смог выбраться из воды.

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