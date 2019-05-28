Найден самый преданный персонаж «Игры престолов»

Лондондерри, Великобритания, , 12:03 — REGNUM Поклонники популярного сериала «Игра престолов» обратили внимание на актера массовки Эндрю МакКлея, они массово высказывают ему свое одобрение в социальных сетях. Посты, посвященные мужчине, появляются в Twitter.

Когда 26 мая 2019 года на телеканале HBO вышел документальный фильм «Последний дозор», посвященный съемкам завершившегося сериала, внимание фанатов истории оказалось приковано к 44-летнему актеру, исполнявшему роль солдата во всех крупных битвах «Игры престолов». В видео актер отдает свою куртку Киту Харрингтону, утверждая, что очень любит его персонажа, Джона Сноу. И это правда: во всех сериях он стоит на стороне армии северян и одним из первых признает Джона Королем Севера. Он наблюдал за Станнисом Баратеоном, бился в Битве бастардов, сражался за Винтерфелл против Короля ночи, встречал Брана у ворот Винтерфелла.

Интернет-пользователи пишут в Twitter-блогах посты, посвященные самому верному персонажу в Вестеросе. Так, многие собирают коллажи из сцен, в которых появляется Эндрю.

https://twitter.com/im_Aliden/status/1132903806163980288

За его бороду его называют Длиннобородым и даже предлагают наречь королем Вестероса.

https://twitter.com/Gmeofthronesnws/status/1132885568533274624

https://twitter.com/Piech42/status/1133153405147525120

https://twitter.com/AidoAv/status/1132966764709441536

Эндрю МакКлей живет в Северной Ирландии и подрабатывает экскурсоводом по местам съемок «Игры престолов».

Эндрю — не единственный, на кого обратили внимание зрители при просмотре «Последнего дозора». Многим фанатам запала в душу реакция Кита Харрингтона во время чтения сценария последнего сезона «Игры престолов»: актер едва смог сдержать слезы, узнав об уготованной ему с коллегой по площадке Эмилией Кларк судьбе.

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Сам фэнтези-сериал «Игра престолов» в течение восьми сезонов раскрывал хронику смены власти в вымышленном королевстве Вестерос. События произведения основаны на книжном цикле «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина.

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