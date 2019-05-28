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В Казахстане планируют ужесточить технический осмотр автомобилей

Общество

Новые поправки исключат прохождение технического осмотра без предоставления автомобиля

Нур-Султан, 28 мая 2019, 11:30 — REGNUM  В Казахстане планируют усилить контроль над прохождением обязательного технического осмотра, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

В министерстве уточнили, что в закон «О дорожном движении» планируется внести изменения и дополнения, которые регламентируют требования к специализированному программному обеспечению.

Планируется, что программное обеспечение улучшит информационное взаимодействие с единой информационной системой обязательного технического осмотра транспортных средств. Новые поправки исключат прохождение технического осмотра без предоставления автомобиля.

Напомним, 4 мая в агентстве по делам государственной службы и противодействия коррупции Казахстана сообщили, что в Алма-Ате появились новые предложению по «дистанционному техническому осмотру». В антикоррупционном ведомстве предупредили, что этот вид услуги является незаконным.

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