В Казахстане планируют ужесточить технический осмотр автомобилей

Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM В Казахстане планируют усилить контроль над прохождением обязательного технического осмотра, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

В министерстве уточнили, что в закон «О дорожном движении» планируется внести изменения и дополнения, которые регламентируют требования к специализированному программному обеспечению.

Планируется, что программное обеспечение улучшит информационное взаимодействие с единой информационной системой обязательного технического осмотра транспортных средств. Новые поправки исключат прохождение технического осмотра без предоставления автомобиля.

Напомним, 4 мая в агентстве по делам государственной службы и противодействия коррупции Казахстана сообщили, что в Алма-Ате появились новые предложению по «дистанционному техническому осмотру». В антикоррупционном ведомстве предупредили, что этот вид услуги является незаконным.

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