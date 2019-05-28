«Никакой нижегородской вольницы», ограбление по-богородски: обзор

Алёна Скобеева, , 12:10 — REGNUM

Ставший главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года бывший депутат Госдумы Владимир Панов на прошлой неделе отчитался о первом годе своей работы в должности. Эксперты в преддверии выступления отмечали, что отчёт — событие важное и «один из простейших способов убрать неугодного мэра», но тут же добавляли, что глава города в этот раз сменится, только если сам Панов захочет уйти на повышение в ту же столицу, а политобозреватель Андрей Вовк добавил, что «за всеми сверху следит Москва, и никакой нижегородской политической вольницы она больше не допустит».

Владимир Панов в докладе затронул вопрос сокращения кредиторской задолженности, отметив, что к началу мая долги перед предпринимателями по муниципальным контрактам погашены. Рассказал мэр также о том, что за год был осуществлён демонтаж 623 незаконно установленных нестационарных торговых объектов, проходила работа по возвращению паркам ранее изъятых территорий.

В блоке вопросов от депутатов они поинтересовались судьбой проблемного муниципального перевозчика — МП «Нижегородпассажиравтотранс». Мэр заявил, что оно «вышло из кризиса благодаря поддержке губернатора Нижегородской области, и в 2019 году планируется закупить 200 автобусов, оснастить транспорт стационарными валидаторами, оптимизировать городские маршруты и разместить газовые заправочные станции на двух городских предприятиях, чтобы снизить стоимость топлива для муниципальных автобусов».

В заключение спикер думы Дмитрий Барыкин отметил, что отчет главы города был информативным и понятным. В итоге он был принят 35 депутатами единогласно.

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Отметим, доходы градоначальника по итогам 2018 года составили 2,69 млн рублей, а доходы его супруги и того скромнее — 143 тыс. рублей. При этом чета Пановых владеет большим количеством недвижимости, находящимся в собственности мэра: пятью земельными участками общей площадью свыше 85 га — площади наделов колеблются от 370 кв.м. до 732 тыс. кв. м. Также в его собственности — три квартиры от 63,6 до 200,9 кв. м, две дачи — на 74 и 209 кв. м, два нежилых помещения площадью 16,3 и 16,8 кв.м.

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«Бочкарев был очень ярким политиком»: умер лидер справедливороссов

Фигурант уголовного дела по обвинению в мошенничестве, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался 24 мая в больнице. 47-летний Бочкарев лечился от тяжёлой болезни, в феврале стало известно, что он госпитализирован в больницу имени Семашко с диагнозом «хронический лимфолейкоз».

Стоит отметить, что смерть обвиняемого, каковым и являлся депутат, является основанием для прекращения уголовного дела, за исключением случаев, когда производство необходимо для реабилитации умершего. Тем более ущерб, вменяемый фигуранту, был выплачен буквально за неделю до смерти депутата.

Напомним, лидера справедливороссов задержали 21 ноября 2017 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»), которое позднее переквалифицировали на мошенничество. Следователи считали, что в 2015 году депутат получил 5 млн рублей от гражданина за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии «Справедливая Россия». По результатам выборов в состав думы Дмитрий Дзепа не прошел, его заявление и легло в основу уголовного дела. Домашний арест Александру Бочкареву заменили в апреле на запрет определенных действий сроком до 18 июля 2019 года. Следующее заседание по делу должно было пройти 10 июня.

«В ходе суда выяснилось, что у Александра Бочкарева был лимфолейкоз. Ему не верили — думали, специально бьёт на жалость. Вчера ему стало хуже, и он самостоятельно приехал в больницу Семашко. Но спасти его не удалось — в 9:30 утра он скончался, предположительно, от тромбоэмболии лёгочной артерии на фоне онкологического заболевания. При всей неоднозначности Бочкарёв был очень ярким политиком. Таких сейчас не делают, это штучный товар. Поэтому одновременно грустно и по поводу смерти молодого ещё человека, и по поводу нижегородской политики…» — отметил на следующей день после печального события на личной странице в соцсетях обозреватель Андрей Вовк.

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«Мусорный» скандал

На прошлой неделе в нижегородских СМИ появилось скандальное сообщение о проведении обысков в министерстве экологии и природных ресурсов области. Позднее в комментариях не названный представитель правительства сообщил, что оперативные мероприятия связаны «с деятельностью ЗАО «Управление отходами-НН» на Балахнинском и Городецком полигонах ТБО в 2014—2016 годах».

Напомним, ЗАО, учреждённое в мае 2010 года, на 70% принадлежит крупнейшему российскому «мусорному» концессионеру, представленному в восьми российских регионах, — АО «Управление отходами». На оставшуюся долю в 30% нижегородская компания — собственность ООО «Промресурс-НН», которым владеет директор ЗАО Надежда Гаврилова. Помимо того, что в области ЗАО является стороной концессионного соглашения по созданию и эксплуатации двух объектов — мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТКО на территории Городецкого района и полигона в Балахнинском районе, с 1 января 2019 года, она — региональный оператор для двух «мусорных» зон из девяти, на которые разделили область.

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Есть мнение, что поводом для обысков в министерстве экологии могли стать результаты проверки Контрольно-счётной палаты.

На сайте ведомства в 2018 году была обнародована информация о результатах мероприятия «Проверка соблюдения бюджетного законодательства при оказании ЗАО «Управление отходами-НН» мер государственной поддержки». Проверялись минэкологии, министерство экономического развития и инвестиций области, министерство имущественных и земельных отношений области и само ЗАО «Управление отходами-НН» за 2011−2017 годы. Из материалов проверки следует, что в концессионное соглашение от 2011 года на создание городецкого объекта, который должен был обслуживать семь районов, внесено девять изменений. Например, срок ввода полигона был сдвинут с 30 июня 2012 года на 24 мая 2013 года, а дополнительным соглашением № 8 от 28.04.2014 года «срок ввода полигона в эксплуатацию был разделен на шесть этапов (по количеству участков складирования отходов) с установлением соответствующих сроков ввода и общим сроком ввода в эксплуатацию — не позднее 10.10.2028 года».

"В нарушение условий концессионного соглашения строительство второго этапа завершено на 19 месяцев позднее установленного срока. При этом штрафные санкции к обществу, составляющие 950,0 тыс. рублей, министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области не применялись. Срок исковой давности (три года), установленный статьей 196 ГК РФ, не истек», — уточнялось в материалах проверки.

Аудиторы также отметили, что в ходе осмотра полигона установлено, что «система организованного сбора и отвода биогаза отсутствует». ЗАО в качестве мер господдержки после признания строительства полигона инвестиционным проектом на 2013−2019 годы «предоставлена льгота по налогу на имущество в сумме 34 433 тыс. рублей».

Проверкой также были «установлены признаки нарушения условий предоставления субсидий ЗАО «Управление отходами-НН» на уплату процентов по облигационному займу за счет средств областного бюджета и средств Фонда содействию реформирования ЖКХ», а из четырёх показателей «выполнение трёх контрольно-счетной палатой не подтверждается», а именно доли ТБО, которые утизированы и размещены, снижение количества действующих в зоне обслуживания объектов размещения ТБО, доля переработанных ТБО, используемых для извлечения вторичного ресурса, в т. ч. выработки тепловой и электрической энергии.

Результаты проверки 2018 года аудиторы передали в прокуратуру Нижегородской области, что вполне могло стать причиной обысков и интереса к мусорному оператору.

Акценты экономики

Нижегородская делегация приняла участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая прошла в Иннополисе (Татария).

В рамках мероприятия Глеб Никитин заявил, что в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» нижегородские вузы к 2024 году будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов, а способствует этому платформа HiBrain, которая предполагает интеграцию компаний, у которых есть вакансии, обучающих площадок и потенциальных сотрудников.

На конференции областная делегация представила свой проект по внедрению блокчейн-технологий в государственное управление, и первым проектом данной технологии станет система гражданского голосования «Город N».

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Приложение работает на платформе Vostok, оно позволяет гражданам «распределять собственные налоги между различными категориями расходов (такими как образование, дороги, благоустройство и т. д.), а также более детально разделять их по подкатегориям. Благодаря интеграции с госуслугами приложение позволяет однозначно идентифицировать жителей области, оно также автоматически определяет размер их отчислений в местный бюджет. Последнее — уже за счёт интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия.

Внедрить систему в пилотном режиме планируется при формировании бюджета на 2020 год. В целом на базе блокчейн-технологий в области запланировано создание нескольких зон тестирования продуктов, которые охватят государственные услуги и сервисы, земельные кадастры и реестры недвижимости, городское и местное самоуправление, создание муниципальных информационных систем, создание цифровых профилей граждан, а также будут направлены на оптимизацию и скорость электронного документооборота.

Главным «экономическим гостем» недели в регионе стал президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. 24 мая 2019 года в Кстово компания открыла научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам, который призван улучшить застарелую проблему — качество дорожного покрытия. Уже есть договорённость, что научно-исследовательская деятельность компании «Лукойл» и центра будут проходить в тесной кооперации с научными институтами и вузами региона.

«Мы будем рассматривать ряд новых инициатив, которые предполагается разместить на территории кстовского завода, так как там уже есть большой пакет нефтехимических проектов. Сегодня мы планируем создать на базе нижегородской площадки хаб по переработке полуфабрикатов, которые остаются на наших заводах в других регионах России. В Нижегородской области наша компания чувствует себя комфортно, на каждом объекте создается около 500−600 новых рабочих мест», — отметил Вагит Алекперов по итогам встречи.

Среди важных договорённостей прошлой недели можно отметить соглашение о сотрудничестве, подписанное правительством Нижегородской области и Народным правительством провинции Хубэй (Китай). Сотрудничество планируется в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Напомним, Китай — один из основных внешнеторговых партнёров Нижегородской области, за первый квартал 2019 года товарооборот с ним вырос почти на 31%. Известно, что на сегодня идёт подготовка нижегородской бизнес-миссии в Китай и, скорее всего, предприятия приедут туда осенью 2019 года.

Среди значительных мероприятий — заседание рабочей группы Госсовета по экологическому направлению, которую возглавляет нижегородский губернатор.

Глеб Никитин предложил разработать систему непрерывного экологического образования и просвещения, отметив, что для этого требуются государственные системные меры. Для реализации идеи мониторинга результатов такого образования он предложил в регионах создать сеть региональных учебно-методических центров непрерывного экологического образования и просвещения, но предварительно разработав и запустив единую государственную стратегию и дорожную карту национальных действий.

«Эксперты отмечают, что вопросы экологического образования и просвещения в нормативных документах носят формальный, декларативный характер. Законодательно не обозначены механизмы реализации государственной политики в области формирования экологической культуры. Отсутствует системность, преемственность на разных уровнях образования. Не сложилась система мониторинга результатов реализации непрерывного экологического образования в стране», — заявил Никитин, добавив также, что нужно разработать систему работы с обращениями по экологической тематике в соцсетях, так как зачастую именно это — «основной способ донесения до властных структур своей позиции».

На прошлой неделе также прошёл брифинг министра финансов области Ольги Сулимы, на котором она сообщила, что регион заключил все необходимые соглашения на получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. За 2019−2021 годы область за счёт средств бюджетов всех уровней направит на нацпроекты 88 млрд рублей, из них 42,6 млрд рублей предоставит федеральный бюджет.

Кадровый вопрос и ответственные за «губернаторские показатели»

Опустевшее после ухода Антона Шаклунова после серии скандалов в медсфере кресло министра здравоохранения Нижегородской области, похоже, также будут замещать через конкурсный отбор. Временно обязанности министра выполняет Елена Саксонова.

Как стало известно, назначать Саксонову на должность прямым указанием не будут, ей придётся пройти через конкурентную гонку, но, впрочем, в качестве главного фаворита называют именно её. Похоже, конкурс будет, скорее, данью традициям, уже сложившимся в регионе.

Для Нижегородской области конкурсный отбор в рамках проекта «Команда правительства» станет пятым. Официально он пока не объявлен, между тем накануне Глеб Никитин принял документ, который делает формирование сильной команды ещё более важным. Глава региона назначил ответственных за достижение показателей, установленных 26 апреля 2019 года Владимиром Путиным для оценки эффективности деятельности главы региона и председателя правительства. Всего критериев 15, среди них как уровень доверия к власти, так и экономические итоги по отдельным отраслям и сегментам, оценка уровня бедности, повышение продолжительности жизни и многое другое. До 1 июня 2019 года администрация президента должна разработать и представить методику расчёта показателей.

И если по кураторам отдельных критериев вопросов нет — за каждым закреплён конкретный заместитель губернатора, то ответственные министры вписаны не пофамильно. В строительном ведомстве, например, ещё не завершён конкурс по отбору министра, а в здравоохранении, на которое приходится сразу несколько критериев, и вовсе в кресле сидит и. о., а какой спрос с временщика.

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Клещи атакуют

Клещевой сезон в Нижегородской области наступил давно, но на прошлой неделе у клещей из 17 районов в ДНК обнаружили боррелий — род бактерий, представители которого являются возбудителями таких заболеваний человека, как боррелиозы.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что на 24 мая было исследовано около 3 тыс. клещей, в десяти клещах — 0,3% — обнаружен антиген к вирусу клещевого энцефалита, а в 62 клещах — 20,5% обнаружена ДНК боррелий в 17 районах области.

При этом в ведомстве уточнили, что случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. В 22,6% случаи нападения были на придомовых территориях, в 23,4% — на территории сел и деревень, в 33% — в лесных массивах.

На сегодня акарицидные обработки прошли на площади более 2 тыс. га, за год было привито около 2,4 тыс. человек, планируется привить ещё около 5 тыс. человек, в том числе профессиональные группы риска.

В управлении напомнили, что на сегодня работают лаборатории по исследованию клещей на заражённость:

— Лаборатория ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по адресу г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни — с 9:00 до 12:00; т. 433−54−42

— бактериологическая лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области №3» по адресу г. Шахунья, ул. Революционная, 32, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни; т. 8 (831) 522-73-20

Иконы для ядерного центра

Необычную закупку, объявленную Федеральным ядерным центром Сарова, обсуждали в медиаповестке на прошлой неделе. Речь шла о приобретении федеральным ГУП «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» сборного лота в составе 76 малых икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото», упакованных в подарочные футляры, 165 книг-плакеток религиозной тематики, 66 панно и 90 триптихов. Начальная цена лота — свыше 2,304 млн рублей. Вся закупка была посвящена Серафиму Саровскому и Феодору Ушакову, имела религиозную тематику, что удивило многих, задавшихся вопросом о том, зачем же ядерному центру иконы.

Выбор именно Серафима Саровского не случаен — на месте ядерного центра ранее стоял знаменитый Саровский монастырь, где провёл часть своей жизни священнослужитель. Товар, который заявлен в тендере, производит компания из Мордовии — ООО «Ростр», известное также своей «дочкой» — некоммерческим партнёрством «Культурно-просветительский мобильный 4D музей», где участвуют ГАУ Мордовии «Госинформ» и Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи.

Издание «Нижний Новгород. Онлайн» выяснило для чего ядерному центру такой необычный товар.

«Вне сомнений, это закупка, которую центр направит на «представительские расходы». Организации такого масштаба, как ВНИИЭФ, имеют право тратить до 0,004% бюджета на траты такого рода — это могут быть и дорогие скатерти, и элитная туалетная бумага, и дорогие сувениры, в том числе тематические, например иконы. Всё-таки Саров и Саровская пустынь — места для верующих святые и ассоциируются не только с ядерным центром. К тому же летом ожидается приезд самого патриарха Кирилла для освящения Успенского собора, вероятнее всего, он посетит и ядерный центр. А потому все иконы разойдутся на подарки ВИПам», — цитирует издание источник, близкий к закупке.

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Скандальное ограбление

Скандальное ограбление произошло в Нижегородской области на прошлой неделе. Пострадавшим стал 70-летний глава местного самоуправления Богородского района, занимающий свой пост с 1991 года, Константин Пурихов. Сразу после ЧП нижегородские СМИ давали противоречивые данные, а официальных комментариев от правоохранительных органов не было. Позднее стало известно, что уголовное дело возбуждено по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище», но подозреваемые не установлены.

Сообщалось, что Пурихов был ограблен в своём доме ночью 21 мая, дом находится в деревне Высоково.

«До сих пор остаётся тайной, кто же ограбил главу Богородского района Константина Пурихова. И не был ли это «подарок» к его 70-летнему юбилею 23 мая? — отмечает на личной странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк. — Непонятно, что с самим Пуриховым. Его госпитализировали в богородскую ЦРБ, то есть это не просто царапины. Но уровень тяжести повреждений полиция не раскрывает. Интересен и материальный вопрос — что унесли воры? За 28 лет на посту главы района можно было много чего накопить. И если дома были миллионы, это может стать серьёзным скандалом. Никто не будет жалеть Пурихова, все будут задаваться вопросом: «Откуда столько?». Видимо, взяли немало, иначе так бы сильно эту информацию не скрывали».

По данным открытых источников, Пурихов по первому образованию зоотехник, также в 1997 году он закончил обучение по курсу «менеджмент, государственное и муниципальное управление» в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского.

Напомним, в конце апреля 2019 года стало известно, что Константина Пурихова планируют наградить орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени.

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