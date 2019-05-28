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В Южной Корее прошел детский чемпионат Азии по игре с волчками

Общество

В чемпионате приняло участие 20 игроков из 11 стран мира

Коян, Южная Корея, 28 мая 2019, 11:50 — REGNUM  В Южной Корее прошел детский чемпионат Азии по игре с волчками Beyblade Burst Asia Championship & Festival. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Young Toys.

По их словам, чемпионат прошел 28 мая в выставочном комплексе KINTEX, расположенном в городе Коян. В чемпионате приняло участие 20 игроков из 11 стран мира.

Известно, что титул чемпиона Азии достался южнокорейскому юному спортсмену, второе и третье место заняли представители Тайваня. Отмечается, что в рамках мероприятия любой желающий мог опробовать свои силы на специальных аренах, где проходили любительские соревнования.

Также в мероприятии приняли участие авторы одноименного мультфильма Beyblade Burst и разработчики волчков.

Волчки Beyblade Burst — это динамическая модификация традиционной настольной японской игры Бэигома. Суть игры состоит в том, чтобы выбить с поля или разломать волчок соперника своим волчком.

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